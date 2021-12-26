Eskişehir’de 60 senelik usta taş bulamadığı için eleman yetiştiremiyor! Avrupa’dan talep yağıyor

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde ikamet eden 75 yaşındaki Lületaşı Ustası Zeynel Kılıç, yeteri kadar lületaşı bulunmadığı için çırak yetiştiremediklerini söyledi. Ürünlerini Avrupa ülkelerine gönderdiğini belirten Kılıç, bir taşın 200 TL olduğunu ifade etti.

Eskişehir Seyitgazi'deki Seyyid Battal Gazi Külliyesi'nin yanına tezgah açan 75 yaşındaki Lületaşı Ustası Zeynel Kılıç, 60 senedir lületaşını şekillendirerek pek çok ürün hazırlıyor. Kılıç'ın lületaşı ile tasarladığı ürünler arasında teşbih, pipo, tespih ve takı gibi malzemeler bulunuyor.

DÜNYANIN PEK ÇOK YERİNE GÖNDERİLİYOR

Türbeye ziyarete gelen turistler tarafından yoğun ilgi gören tasarımlar, başta Avrupa ülkeler olmak üzere dünyanın farklı yerlerine gönderiliyor.

TAŞ OLMADIĞI İÇİN ÇIRAK YETİŞTİREMİYOR

Lületaşının eski zamanlardaki kadar çıkarılmadığı için taş bulmakta zorlandığını iddia eden Kılıç, taş olmadığı için çırak yetiştiremediğini söylüyor. Mevcut taşların da pahalı olduğu için çırağa veremediğini dile getiren Lületaşı Ustası Kılıç, sorunun çözüme kavuşturulmasını istiyor.



"PAMUKLU DEDİĞİMİZ BİR TAŞ 200 LİRA OLDU"

Köylülerin yaşlandığı için lületaşı kazmayı azalttığını söyleyen 75 yaşındaki Kılıç, "Köyden gelince ilkokulu bitirdim, sonrasında da lületaşı çıraklığı yapmaya başladım. Türbeyi merak ettiğim için buraya geldim. Daha sonra ise bir tezgah kurdum. Şimdi çırak yetişmiyor. Taş kıtlığı olduğu ve taşın az bulunduğu için çırak yetiştiremiyoruz. Taş olmadığı için yetişmiyor çırak. Bir taşı çırağa veremiyorsun. Pamuklu dediğimiz bir taş 200 lira oldu. Taş bulamıyoruz. Köylü yaşlandığı için kazmıyor artık. Kazan olmadığı için çırak da yetişmiyor" dedi.



"YUNANİSTAN, ALMANYA VE AMERİKA'YA GÖNDERDİK"

Hazırladığı ürünleri internetten satarak faklı ülkelere gönderdiğini dile getiren Kılıç, konuyla ilgili olarak şunları aktardı:

"Pipo, tespih ve takı gibi ürünler yapıyoruz. İnternetten ve toptan da satıyoruz. Avrupa ülkelerine gönderiyoruz. Yunanistan, Almanya ve Amerika'ya gönderdik. Ölünceye kadar çalışacağım ve bu mesleği yapacağım. Bütün sülaleme öğrettim. En az aileden 15 kişi öğrendi."