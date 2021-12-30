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Enflasyon ne zaman düşecek? Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Aşan'dan açıklama

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Giriş: 30.12.2021 23:09
Güncelleme:30.12.2021 23:09
A Haber ekranlarına konuk olan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, ekonomide yeni modelin şifrelerini açıklarken, ‘’enflasyon ne zaman düşecek?’’ sorusuna da yanıt verdi. Enflasyon için Mart ayına dikkat çeken Prof. Dr. Aşan’ın açıklamaları vatandaş nazarında memnuniyetle karşılandı.
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