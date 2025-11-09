Enerjide yeni cephe denizlerin üzerinde | ANALİZ

Küresel enerji dengeleri yeniden şekilleniyor. Bir yanda artan enerji talebi ve iklim değişikliği baskısı, diğer yanda enerji arz güvenliği endişeleri... Dünyanın gözü şimdi denizlerin rüzgarında. Deniz üstü rüzgar enerjisi yani "offshore wind power" teknolojileri artık yalnızca bir enerji kaynağı değil yeni bir jeopolitik cephe...

