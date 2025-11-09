09 Kasım 2025, Pazar

Enerjide yeni cephe denizlerin üzerinde | ANALİZ
Enerjide yeni cephe denizlerin üzerinde | ANALİZ

Enerjide yeni cephe denizlerin üzerinde | ANALİZ

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.11.2025 11:39
Küresel enerji dengeleri yeniden şekilleniyor. Bir yanda artan enerji talebi ve iklim değişikliği baskısı, diğer yanda enerji arz güvenliği endişeleri... Dünyanın gözü şimdi denizlerin rüzgarında. Deniz üstü rüzgar enerjisi yani "offshore wind power" teknolojileri artık yalnızca bir enerji kaynağı değil yeni bir jeopolitik cephe...
