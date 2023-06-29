29 Haziran 2023, Perşembe
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’dan Akkuyu Nükleer Santrali Açıklaması
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde işçilerle bayram yemeğinde bir araya geldi. "Santral 2028'de tümüyle devreye alınacak" diyen Bayraktar "2. ve 3. nükleer santral projelerinin de adını koymak istiyoruz" dedi.