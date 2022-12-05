05 Aralık 2022, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Taban maaşlar... Engelli aylığı… İŞTE TABLO TABLO MESLEKLERE GÖRE YENİ MAAŞLAR
SSK ve Bağkur’luya zam oranı yüzde 14,04... Memura yüzde 15,11 zam olarak yansıyacak... Maaşlara 5 aylık yansıması ne olacak? Taban baaşlar ne kadar olacak? Engelli aylığı ne kadar olacak? Asgari ücrete yansıması ne olur? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında hesaplamalarda bulundu. Erdem, “En düşük emekli memur maaşı 7 bin TL’yi geçecek. En düşük memur maaşı da 11 bin TL’yi geçmiş olacak Aralık ayı ile birlikte öyle gözüküyor” ifadelerini kullandı.