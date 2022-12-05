En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Taban maaşlar... Engelli aylığı… İŞTE TABLO TABLO MESLEKLERE GÖRE YENİ MAAŞLAR

SSK ve Bağkur’luya zam oranı yüzde 14,04... Memura yüzde 15,11 zam olarak yansıyacak... Maaşlara 5 aylık yansıması ne olacak? Taban baaşlar ne kadar olacak? Engelli aylığı ne kadar olacak? Asgari ücrete yansıması ne olur? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında hesaplamalarda bulundu. Erdem, “En düşük emekli memur maaşı 7 bin TL’yi geçecek. En düşük memur maaşı da 11 bin TL’yi geçmiş olacak Aralık ayı ile birlikte öyle gözüküyor” ifadelerini kullandı.

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