En düşük emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesi Resmi Gazete'de

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Öte yandan kurumların geçici işçi çalıştırma süresi artırılırdı.

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