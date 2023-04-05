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En düşük emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesi Resmi Gazete'de

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Giriş: 05.04.2023 09:34
En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Öte yandan kurumların geçici işçi çalıştırma süresi artırılırdı.
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