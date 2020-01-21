Emekliye promosyon ödemeleri! Bankalar emekliye ne kadar promosyon ödüyor?

Emekiye promosyon! Emekli maaşı promosyon miktarı ne kadar? Zamlı maaşlarını almaya başlayan emeklilere bir müjdeli haber de promosyon ödemelerinden geldi. Bankalar daha fazlı emekli müşterisi kazanmak için 2020 tarifelerini yükseltti. Mart ayı itibarıyla birçok bankada promosyon tutarı 600 ile 700 liraya çıkacak. Peki emekli promosyonları ne zaman belli olacak. İşte bankaların promosyon tutarları!