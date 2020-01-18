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18.01.2020

Emekliye ek 700 lira müjdesi! Emekli promosyonlarında yeni dönem mart ayında başlıyor |Video

Milyonlarca emekliye ek 700 lira müjdesi... Memurlarla başlayan bankalardan promosyon dönemi 2017 emekliler için hizmete girmiş 300 ile 450 lira emekliler bankalardan promosyon almıştı. Emekliler bu promosyon bedelini 3 yıl boyunca aynı bankadan maaşlarını alma taahhüdü karşılığında almışlardı. A Haber'de emeklilere önemli hatırlatmalarda bulunan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, 2017 yılının mart ayında promosyon almaya başlayan emeklilerin 2020 yılının mart ayı itibariyle yeni sözleşme dolayısıyla yeni promosyon hakkı doğduğunu hatırlattı. Erdem, emeklilerin mevcut ya da farklı bankalarla yeni promosyon anlaşması yaparak ek 700 lira alabileceklerini söyledi. Erdem, emeklilerin "Emekli promosyonu nedir? Emekli promosyonu kaç yıllıktır? Emekli promosyonu bankalardan nasıl alınır? Memur emeklisi bankadan promosyon alabilir mi? SSK emeklisi bankadan promosyon alabilir mi? BağKur emeklisi bankadan promosyon alabilir mi?" merak ettiği tüm soruları A Haber'de yanıtladı.

Milyonlarca emekliye ek 700 lira müjdesi... Memurlarla başlayan bankalardan promosyon dönemi 2017 emekliler için hizmete girmiş 300 ile 450 lira emekliler bankalardan promosyon almıştı. Emekliler bu promosyon bedelini 3 yıl boyunca aynı bankadan maaşlarını alma taahhüdü karşılığında almışlardı.

A Haber'de emeklilere önemli hatırlatmalarda bulunan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, 2017 yılının mart ayında promosyon almaya başlayan emeklilerin 2020 yılının mart ayı itibariyle yeni sözleşme dolayısıyla yeni promosyon hakkı doğduğunu hatırlattı. Erdem, emeklilerin mevcut ya da farklı bankalarla yeni promosyon anlaşması yaparak ek 700 lira alabileceklerini söyledi. Erdem, emeklilerin "Emekli promosyonu nedir? Emekli promosyonu kaç yıllıktır? Emekli promosyonu bankalardan nasıl alınır? Memur emeklisi bankadan promosyon alabilir mi? SSK emeklisi bankadan promosyon alabilir mi? BağKur emeklisi bankadan promosyon alabilir mi?" merak ettiği tüm soruları A Haber'de yanıtladı.

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