Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi?

Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi beklentisi gündemdeki haberler nedeniyle artış gösterdi. 29 Ekim 2023 tarihinde cumhuriyetin ilanının 100. yılı coşkuyla kutlanacak. Bu özel ve anlamlı günde, milyonlarca emekli için de ikramiye ödemesi olacağı iddiası söylentileri yayıldı. Peki, emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödemesi yapılacak mı?