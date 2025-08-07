Emekliye ÇİFT PROMOSYON formülü! Alt sınır var mı? Başka bankaya geçilebilir mi? İşte promosyonla ilgili bilinmesi gerekenler...

Emeklilerin bankalardan aldığı promosyon miktarları 30 bin liraya yaklaştı. Bazı emekliler için iki promosyon alma imkanı da var Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı. İşte promosyonla ilgili bilinmesi gereken her şey...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN