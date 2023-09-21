Emekliye ara zamda takvim netleşti! 3 formül masada

Bürokratlar üç formül üzerinde çalışıyor. Çalışmalar önümüzdeki hafta üçlü zirvede ele alınacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

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