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Emekliye 1 mayıs sürprizi! Emekliye Temmuz sürprizi ne?

A Haber
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Giriş: 27.04.2022 09:50
Son dakika ekonomi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin A Haber'e çok önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, en düşük emekli maaşının temmuz ayında yeniden artacağını bildirdi. Yeni rakam 1 Mayıs'ta açıklanacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konuyla ilgili detayları aktardı.

TABAN MAAŞ ARTIYOR

- MEVCUT TABAN MAAŞ: 2.500 TL (ZAMSIZ 2.041 TL)

- TEMMUZ TAHMİNİ ARTIŞ: %34.62

- TEMMUZ ENFLASYON ARTIŞI İLE YENİ MAAŞ: 2.748 TL

- YARARLANACAK KİŞİ SAYISI: 800.000

- TOPLAM MALİYET: 13 MİLYAR TL

- AYLIK MALİYET: 1.354 TL

- TAHMİNİ YENİ TABAN MAAŞ: 3500-4000 TL

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