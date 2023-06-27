27 Haziran 2023, Salı
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Emeklinin ve memurun gözü 3 Temmuz’da | Seyyanen artış + %35 zam
Memur ve emekliye yapılacak zamların oranları merak ediliyor. Beklenti en düşük emekli aylığının 10 bin liranın üzerine çıkması. Peki, bu rakamın üzerinde maaş alanlar ne kadar zam alacak? Beklenti ne? Hafta başında enflasyon farkı ve refah payı belli olacak. En düşük memur maaşı ve emekliye kademeli zam yasası da Meclis'e gelecek. Tekvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.