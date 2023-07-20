20 Temmuz 2023, Perşembe
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Emeklilik sistemi için 2 reform geliyor! Torba yasa ile Meclis'e gelecek
Emeklilik sistemi için iki dev reform Meclis'in açılmasıyla gündeme gelecek. Prim düşürülmesi ve yaş şartıyla ilgili iki yenilik torba yasa ile hayatımıza girmiş olacak.