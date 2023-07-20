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Emeklilik sistemi için 2 reform geliyor! Torba yasa ile Meclis'e gelecek

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Giriş: 20.07.2023 11:48
Emeklilik sistemi için iki dev reform Meclis'in açılmasıyla gündeme gelecek. Prim düşürülmesi ve yaş şartıyla ilgili iki yenilik torba yasa ile hayatımıza girmiş olacak.
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