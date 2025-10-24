Emeklilik planı yapanlar dikkat! Borçlanma prim tutarı artıyor

Borçlanma prim oranları yeni yılla birlikte artıyor. Yani doğum hariç, askerlik, avukatlık stajı, doktora ya da ücretsiz izin süreleri için borçlanmak artık daha pahalı olacak. Hazırlanan yeni düzenlemede sadece bu yok. Araç alım-satımında yeni bir dönem de başlıyor. Sıfır ve ikinci el araç satışlarında binde 2 oranında noter harcı alınması gündemde. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilerek Genel Kurul’a gönderilen yeni vergi paketiyle başka neler değişecek? İşte ayrıntılar...

