07 Şubat 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Emeklilerinin fark ödemeleri başladı! SSK ve Bağ-Kur emekli ek zam farkı ödemeleri hesaplarda

Emeklilerinin fark ödemeleri başladı! SSK ve Bağ-Kur emekli ek zam farkı ödemeleri hesaplarda

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.02.2024 11:44
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilerin bayram ikramiyelerinin artırılması talebi var, bu adımı atmaya hazırız" dedi. Öte yandan emeklilere yapılan yüzde 49,25 oranında zammın ardından SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklilerinin maaş farkı hesaplara yatmaya başladı. Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim’in konuğu olan sosyal güvenlik uzmanı Murat Bal anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Emekli zam farkı hesaplarda
Emekli zam farkı hesaplarda
Bayram ikramiyesi açıklaması
Bayram ikramiyesi açıklaması
Borsa güne rekorla başladı
Borsa güne rekorla başladı
Deprem illerine yeni müjdeler!
Deprem illerine yeni müjdeler!
Borsa günü rekorla kapadı!
Borsa günü rekorla kapadı!
Altın rotasını aşağı kırdı!
Altın rotasını aşağı kırdı!
Zam farkı ne zaman ödenecek?
Zam farkı ne zaman ödenecek?
Borsa ve altın piyasasında neler oluyor?
Borsa ve altın piyasasında neler oluyor?
İş yerleri için kira zam oranı belli oldu
İş yerleri için kira zam oranı belli oldu
Ocak ayı enflasyonu açıklandı!
Ocak ayı enflasyonu açıklandı!
Emekliye farklar yatıyor! Kim ne kadar alacak?
Emekliye farklar yatıyor! Kim ne kadar alacak?
İslam Memiş’ten A Haber’de 2024 tavsiyeleri
İslam Memiş'ten A Haber'de 2024 tavsiyeleri
Daha Fazla Video Göster