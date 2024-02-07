07 Şubat 2024, Çarşamba
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Emeklilerinin fark ödemeleri başladı! SSK ve Bağ-Kur emekli ek zam farkı ödemeleri hesaplarda
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilerin bayram ikramiyelerinin artırılması talebi var, bu adımı atmaya hazırız" dedi. Öte yandan emeklilere yapılan yüzde 49,25 oranında zammın ardından SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklilerinin maaş farkı hesaplara yatmaya başladı. Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim’in konuğu olan sosyal güvenlik uzmanı Murat Bal anlattı.