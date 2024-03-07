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EMEKLİ ZAMMI için yol haritası ne? A Haber'de rakam verdi: Asıl sürpriz burada olacak... Her an bir sürpriz gelebilir!

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr
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Giriş: 07.03.2024 14:13
Emeklilere yapılacak iyileştirmeler seçim sonrasında Meclis'in ilk gündem maddesi olacak. Masada hangi formüller konuşuluyor? Çalışan ve emeklilere ne düzenleme yapılacak? A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş, Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş'a sordu.
Emekli zammı için yol haritası EMEKLİ ZAMMI İÇİN YOL HARİTASI

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Emekli zammı için yol haritası
Emekli zammı için yol haritası
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