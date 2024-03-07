07 Mart 2024, Perşembe
EMEKLİ ZAMMI için yol haritası! A Haber'de rakam verdi: Asıl sürpriz burada olacak... Her an bir sürpriz gelebilir!
Emeklilere yapılacak iyileştirmeler seçim sonrasında Meclis'in ilk gündem maddesi olacak. Masada hangi formüller konuşuluyor? Çalışan ve emeklilere ne düzenleme yapılacak? A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş, Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş'a sordu.
Not: "Bayram ikramiyesi ödenen emekliler ve gerçekleşen ödemelerin dağılımı" grafiğinde "Ödeme tutarı (TL)" ve "Kişi sayısı"nın yerleri yanlış yazılmıştır.
Giriş Tarihi: 07.03.2024 14:11 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 14:14
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