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EMEKLİ ZAMMI için yol haritası! A Haber'de rakam verdi: Asıl sürpriz burada olacak... Her an bir sürpriz gelebilir!

Emeklilere yapılacak iyileştirmeler seçim sonrasında Meclis'in ilk gündem maddesi olacak. Masada hangi formüller konuşuluyor? Çalışan ve emeklilere ne düzenleme yapılacak? A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş, Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş'a sordu.

Not: "Bayram ikramiyesi ödenen emekliler ve gerçekleşen ödemelerin dağılımı" grafiğinde "Ödeme tutarı (TL)" ve "Kişi sayısı"nın yerleri yanlış yazılmıştır.

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 07.03.2024 14:11 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 14:14
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EMEKLİ ZAMMI için yol haritası! A Haber’de rakam verdi: Asıl sürpriz burada olacak... Her an bir sürpriz gelebilir!

Emeklilere iyileştirmeler seçim sonrası ilk gündem maddesi. Çalışan ve emeklilere düzenleme yolda.

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EMEKLİ ZAMMI için yol haritası! A Haber’de rakam verdi: Asıl sürpriz burada olacak... Her an bir sürpriz gelebilir!

Emekli zammı için yol haritası ne? Çalışan ve emeklilere ne düzenleme yapılacak? A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş, Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş'a sordu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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EMEKLİ ZAMMI için yol haritası! A Haber’de rakam verdi: Asıl sürpriz burada olacak... Her an bir sürpriz gelebilir!

EMEKLİYE İKRAMİYE

Emekliler yılında emeklilere hangi tutarda ödemeler yapılacak, yine temmuz ayında nasıl bir güncelleme yapılacak bunları tek tek belirtmekte fayda var.

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EMEKLİ ZAMMI için yol haritası! A Haber’de rakam verdi: Asıl sürpriz burada olacak... Her an bir sürpriz gelebilir!

Öncelikle emekli ikramiyesinden başlayalım. Geçen yıl kaç kişiye ne kadar ikramiye ödendi? Geçen yıl 2 bin TL'ydi ikramiye. Yüzde 50 zamlandı 3 bin TL'yi buldu.

Geçen yıl Ramazan Bayramı'nda en çok ikramiye alanlar SSK emeklisi olmuş, 17.455.858.358 lira ödeme yapılmış. Kişi sayısı 9.642.783.

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EMEKLİ ZAMMI için yol haritası! A Haber’de rakam verdi: Asıl sürpriz burada olacak... Her an bir sürpriz gelebilir!

Onun ardından Bağ-Kur emeklisi geliyor. Yapılan ödeme 4 milyar 550 milyon TL'nin üzerinde. Kişi sayısı 2.644.943.

Daha sonra memur emeklisi geliyor. Yapılan ödeme 3.904.489.978 TL.

Toplamda yapılan ödeme 25.910.581.161.