Emekli zamları ne zaman açıklanacak?

Son dakika ekonomi haberi... 2022 asgari ücretinin açıklanmasının ardından milyonlarca vatandaş emekli maaşlarına yapılacak zammı merak ediyor. Peki ne zaman açıklanacak? Ne kadar zam yapılacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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