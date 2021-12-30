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Emekli zamları ne zaman açıklanacak?

A Haber
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Giriş: 30.12.2021 10:02
Son dakika ekonomi haberi... 2022 asgari ücretinin açıklanmasının ardından milyonlarca vatandaş emekli maaşlarına yapılacak zammı merak ediyor. Peki ne zaman açıklanacak? Ne kadar zam yapılacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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Emekli zamları ne zaman açıklanacak?
Emekli zamları ne zaman açıklanacak?
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