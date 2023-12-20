Emekli maaşları netleşiyor! En düşün emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaş zammı hakkındaki araştırmalar hız kazandı. 2024 yılında geçerli olacak emekli zammının ne zaman belli olacağı ve en düşük emekli maaş zammı merak ediliyor. Peki, emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? Emekli zammı ne zaman belli olacak? Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında aktardı.

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