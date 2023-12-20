20 Aralık 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Emekli maaşları netleşiyor! En düşün emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşları netleşiyor! En düşün emekli maaşı ne kadar olacak?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.12.2023 11:17
Güncelleme:20.12.2023 11:18
Emekli maaş zammı hakkındaki araştırmalar hız kazandı. 2024 yılında geçerli olacak emekli zammının ne zaman belli olacağı ve en düşük emekli maaş zammı merak ediliyor. Peki, emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? Emekli zammı ne zaman belli olacak? Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Emekli maaşları netleşiyor!
Emekli maaşları netleşiyor!
İstanbul-Ankara arasına dev proje!
İstanbul-Ankara arasına dev proje!
Çalışan emeklilerin ikramiye tarihi belli oldu!
Çalışan emeklilerin ikramiye tarihi belli oldu!
Asgari ücrete tek zam ne kadar?
Asgari ücrete tek zam ne kadar?
Asgari ücrete tek zam ne kadar?
Asgari ücrete tek zam ne kadar?
Çalışan emeklilere 5 bin lira ne zaman?
Çalışan emeklilere 5 bin lira ne zaman?
Yeni petrol heyecanı! Raporlar çıktı
Yeni petrol heyecanı! Raporlar çıktı
Asgari ücrette 3 senaryo! İşte rakamlar
Asgari ücrette 3 senaryo! İşte rakamlar
40 yeni fabrikasıyla Togg ay gibi parlayacak!
40 yeni fabrikasıyla Togg ay gibi parlayacak!
2024 altın yılı mı olacak?
2024 altın yılı mı olacak?
Son 30 yılın en büyük zammı mı geliyor?
Son 30 yılın en büyük zammı mı geliyor?
A Haber’de anlattı: Önemli ipuçları var
A Haber’de anlattı: Önemli ipuçları var
Daha Fazla Video Göster