ABD hegemonyası çöküyor: Yeni dünya düzeninin merkezinde Türkiye var

Küresel dengeler yerinden oynuyor, Amerika Birleşik Devletleri'nin tek kutuplu dünya hayali büyük bir çöküşle sarsılıyor. A Haber Perspektif programında masaya yatırılan yeni dünya düzeninde, Washington’ın azalan etkisi ve yükselen yeni aktörler mercek altına alındı. Uzmanlar, özellikle Türkiye’nin stratejik konumu ve Türk Devletleri Teşkilatı’nın "2040 Vizyonu" ile küresel siyasetin gidişatını değiştirecek üçüncü bir güç odağı haline geldiğini vurguluyor.