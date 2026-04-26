ABD-İran gerilimi tırmanıyor! Arakçi'den Umman ve Pakistan çıkarması

İran Dışişleri Bakanı'nın bölgedeki kritik diplomasi trafiği büyük bir hızla devam ederken, Umman ve Pakistan hattında gerçekleştirilen temaslar sıcak bölgedeki gerilimi bir kez daha gözler önüne serdi. Umman Sultanı ile bir araya gelen İranlı Bakan, ABD'nin bölgedeki askeri varlığını "güvenlik sorunu" olarak niteleyip sert eleştiriler yöneltirken, Hürmüz Boğazı'nın geleceği ve olası bir savaş senaryosunda verilecek "ağır darbeler" gündeme bomba gibi düştü. A Haber Muhabiri Ekber Karabağ, bölgedeki diplomatik ve askeri hareketliliğin tüm gizli detaylarını ve ateş hattındaki son durumu aktardı.