Emekli maaşına zam toplantısı ne zaman? Günü ve saati belli oldu

Emekli zammı için Cumhurbaşkanlığı makamı da harekete geçti. Ankara'da emekliler için önemli bir toplantı yapılacak. Cumhubaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında hükümetin ekonomi kurmayları ve AK Parti yetkilileri bir araya gelecek. Emeklilerle ilgili son gelişmeleri A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu aktardı.

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