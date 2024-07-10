10 Temmuz 2024, Çarşamba
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Emekli maaşına zam toplantısı ne zaman? Günü ve saati belli oldu
Emekli zammı için Cumhurbaşkanlığı makamı da harekete geçti. Ankara'da emekliler için önemli bir toplantı yapılacak. Cumhubaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında hükümetin ekonomi kurmayları ve AK Parti yetkilileri bir araya gelecek. Emeklilerle ilgili son gelişmeleri A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu aktardı.