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Emekli maaşına 7 bin 500 lira ayarı | Enflasyon farkı ve refah payı!  Temmuzda maaşlar ne kadar olacak?

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Giriş: 09.05.2023 10:17
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emekli maaşlarına temmuz ayında yapılacak zamla ilgili, Büyük İstanbul Mitingi’nde, güzel haberler verdi. Memura yapılacak zamma refah payı da eklenecek. 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emekliler için ise iyileştirme yapılacak. Hatta asgari ücret de artacak. Peki beklenti ne? Zam tablosu nasıl şekillenecek? İşte tüm detaylar…

REFAH PAYINDA 4 FORMÜL

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

Mevcut maaş: 11.848,00 TL

% 25 zamlı maaş: 14.810,00 TL

% 30 zamlı maaş: 15.402,40 TL

% 35 zamlı maaş: 15.994,80 TL

% 40 zamlı maaş: 16.587,20 TL

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞI

Mevcut maaş: 7.901,66 TL

% 25 zamlı maaş: 9.877,08 TL

% 30 zamlı maaş: 10.272,15 TL

% 35 zamlı maaş: 10.667,24 TL

% 40 zamlı maaş: 11.062,32 TL

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