09 Mayıs 2023, Salı
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Emekli maaşına 7 bin 500 lira ayarı | Enflasyon farkı ve refah payı! Temmuzda maaşlar ne kadar olacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emekli maaşlarına temmuz ayında yapılacak zamla ilgili, Büyük İstanbul Mitingi’nde, güzel haberler verdi. Memura yapılacak zamma refah payı da eklenecek. 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emekliler için ise iyileştirme yapılacak. Hatta asgari ücret de artacak. Peki beklenti ne? Zam tablosu nasıl şekillenecek? İşte tüm detaylar…
REFAH PAYINDA 4 FORMÜL
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI
Mevcut maaş: 11.848,00 TL
% 25 zamlı maaş: 14.810,00 TL
% 30 zamlı maaş: 15.402,40 TL
% 35 zamlı maaş: 15.994,80 TL
% 40 zamlı maaş: 16.587,20 TL
EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞI
Mevcut maaş: 7.901,66 TL
% 25 zamlı maaş: 9.877,08 TL
% 30 zamlı maaş: 10.272,15 TL
% 35 zamlı maaş: 10.667,24 TL
% 40 zamlı maaş: 11.062,32 TL