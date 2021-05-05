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Elektrik faturalarında yeni dönem! 1 Haziran'dan itibaren değişiyor
Enerjide yeni dönem 1 Haziran'dan itibaren başlıyor. Tüketiciler 1 Haziran'dan sonra yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik kullanmayı seçerek yeşil tarifeye geçebilecek. Elektrik üreticileri de enerjinin kaynağını belgelemek zorunda olacak. Yeşil enerji kullandığını belgelemek, özellikle firmalara Avrupa'ya ihracatta rekabet üstünlüğü sağlayacak.