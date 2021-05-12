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Ekonomi paketi milyonları sevindirecek
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği ucuz kredi uygulaması başlıyor. İlave istihdama ucuz kredi desteği bayram sonrası devreye girecek. İşe alınan her bir işçinin primi bir yıl boyunca kamu bankalarından kullanılacak krediye mahsup edilecek. Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.