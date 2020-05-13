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EBRD Başkanı Chakrabarti Türkiye ekonomisine ilişkin çarpıcı açıklama: Güçlü bir ekonomik büyüme bekliyorum

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13.05.2020
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Chakrabarti, Türkiye ekonomisiyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'den salgının ardından yeniden güçlü bir ekonomik büyüme beklediğini söyleyen Chakrabarti, "Bu yıl EBRD’nin faaliyet gösterdiği her piyasada daralma söz konusu. Türkiye’de ve faaliyette olduğumuz bazı ülkelerde V şeklinde bir iyileşmenin olacağına inanıyorum" dedi.
EBRD Başkanı Chakrabarti Türkiye ekonomisine ilişkin çarpıcı açıklama
EBRD Başkanı Chakrabarti Türkiye ekonomisine ilişkin çarpıcı açıklama
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