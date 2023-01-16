Dünya Ekonomi Forumu Davos’ta başlıyor! Türkiye resmi olarak zirveye katılmıyor

Dünya Ekonomik Forumu İsviçre'nin Davos kasabasında bir kez daha protestolar eşliğinde başlıyor. 130 ülkeden 2 bin 700 kişinin katılacağı zirveye Rusya davet edilmedi. Rusya'dan gelenlerin girişi ise yasaklandı. Türkiye ise resmi olarak zirvede bulunmayacak.

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