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Dünya Ekonomi Forumu Davos’ta başlıyor! Türkiye resmi olarak zirveye katılmıyor

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Giriş: 16.01.2023 15:20
Dünya Ekonomik Forumu İsviçre'nin Davos kasabasında bir kez daha protestolar eşliğinde başlıyor. 130 ülkeden 2 bin 700 kişinin katılacağı zirveye Rusya davet edilmedi. Rusya'dan gelenlerin girişi ise yasaklandı. Türkiye ise resmi olarak zirvede bulunmayacak.
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