Düğünü ve altın borcu olanlar dikkat! İslam Memiş A Haber'de gram altın için rakam verdi: Yeni rekorlar yolda

FED'in kararı piyasalara nasıl yansıdı? Döviz ve altında son durum ne? Gram altının seyri ne olur? Finans Analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gram için rakam verdi.

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