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Haberler Galeri Düğünü ve altın borcu olanlar dikkat! İslam Memiş A Haber'de gram altın için rakam verdi: Yeni rekorlar yolda

Düğünü ve altın borcu olanlar dikkat! İslam Memiş A Haber'de gram altın için rakam verdi: Yeni rekorlar yolda

FED'in kararı piyasalara nasıl yansıdı? Döviz ve altında son durum ne? Gram altının seyri ne olur? Finans Analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gram için rakam verdi.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 14.12.2023 12:21 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 12:23
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Düğünü ve altın borcu olanlar dikkat! İslam Memiş A Haber’de gram altın için rakam verdi: Yeni rekorlar yolda

FED yılın son faiz kararını açıkladı. Peki piyasalara nasıl yansıdı? Döviz ve altında son durum ne?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Düğünü ve altın borcu olanlar dikkat! İslam Memiş A Haber’de gram altın için rakam verdi: Yeni rekorlar yolda

Finans Analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Düğünü ve altın borcu olanlar dikkat! İslam Memiş A Haber’de gram altın için rakam verdi: Yeni rekorlar yolda

KRİTİK HAFTA

Bu hafta oldukça önemli ve kritik bir haftaydı. Özellikle FED'in faiz kararı bugün açıklanacak Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı küresel piyasalar için, doların yönü için, altın fiyatlarının yönü için oldukça önemliydi.

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Düğünü ve altın borcu olanlar dikkat! İslam Memiş A Haber’de gram altın için rakam verdi: Yeni rekorlar yolda

FİYATLARI NASIL ETKİLEDİ?

Piyasaların genel beklentisi doğrultusunda faizlerde bir değişikliğe gitmedi.


Açıklandıktan sonra ons altın tarafında 64 dolar gram altın tarafında 35 TL'lik bir değer artışı gördük.

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Düğünü ve altın borcu olanlar dikkat! İslam Memiş A Haber’de gram altın için rakam verdi: Yeni rekorlar yolda

Şu an fiziki tarafta Kapalı Çarşı piyasasında gram altın 1.973 TL, ons altın 2.037 dolar seviyesinde.