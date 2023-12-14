Düğünü ve altın borcu olanlar dikkat! İslam Memiş A Haber'de gram altın için rakam verdi: Yeni rekorlar yolda

FED'in kararı piyasalara nasıl yansıdı? Döviz ve altında son durum ne? Gram altının seyri ne olur? Finans Analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gram için rakam verdi.

ahaber.com.tr - Özel Haber Giriş Tarihi: 14.12.2023 12:21 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 12:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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