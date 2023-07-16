16 Temmuz 2023, Pazar
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Düğün turizminde hedef 1 milyar dolar! Organizasyonda en fazla talep Hindistan’dan
Düğün organizasyonları için yurt dışından gelen turistler Türkiye turizmine büyük katkı sağlıyor. Özellikle Hindistan, Pakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden yoğun talep var. Düğün organizasyonlarında dünyada ilk 10'u hedefleyen turizm sektörü, gelir çıtasını ise orta vadede 1 milyar dolar olarak belirledi.