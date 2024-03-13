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Domatesin kilosu tarlada ne kadar? Halde ne kadar? İstanbul'da manavda kaç lira? A Haber ekipleri fiyatları tek tek görüntüledi

Tülay Ayçiçek
ahaber.com.tr
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Giriş: 13.03.2024 12:26
Tarladan sofraya gelene kadar sebzelerde  fiyat uçurumu yaşanıyor. A Haber ekipleri Mersin, Antalya ve İstanbul'da fiyatları tek tek görüntüledi. İşte domatesin tarladan manava yolculuğu...
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