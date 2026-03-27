Bakan Fidan: "Barışın önündeki engel İsrail"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, A Haber yayınında barışın önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu söyledi. Tarafların müzakere niyetinin bulunduğunu belirten Fidan, İsrail’in ABD siyaseti üzerindeki etkisini kullanarak süreci zorlaştırdığını ifade etti. Washington’un savaş sonrası hedeflerini gerçekleştirmesine rağmen çatışmayı sürdürmesinin sorgulandığını vurgulayan Fidan, küresel baskıya rağmen İsrail üzerinde etkili bir mekanizma kurulamadığını dile getirdi.