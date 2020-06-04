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Dolarizasyon azalacak! Japonya Hindistan ve Çin ile görüşmeler başladı |Video

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Giriş: 04.06.2020 14:21
Güncelleme:04.06.2020 14:22
A Haber canlı yayınında dolar kurundaki hareketliliği değerlendiren Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "dolar yükselecek mi?" sorusunun yanıtladı. Erdem, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yerel para birimleri ile ticarette Japonya Hindistan ve Çin ile görüşmelerin yapıldığını açıkladığı sözlere değinerek, "Dolarizasyon azalacak. Doların yükselmesini beklemiyor" ifadelerini kullandı. Peki 4 Haziran Perşembe günü dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç lira? İşte en güncel rakamlar...

A Haber canlı yayınında dolar kurundaki hareketliliği değerlendiren Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "dolar yükselecek mi?" sorusunun yanıtladı. Erdem, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yerel para birimleri ile ticarette Japonya Hindistan ve Çin ile görüşmelerin yapıldığını açıkladığı sözlere değinerek, "Dolarizasyon azalacak. Doların yükselmesini beklemiyor" ifadelerini kullandı. Peki 4 Haziran Perşembe günü dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç lira? İşte en güncel rakamlar...

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