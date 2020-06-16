Dolardaki artış altın fiyatlarını etkiledi! Gram altın ne kadar oldu? İşte en son rakamlar |Video (16.06.2020)

Dolardaki artışın altın fiyatlarını etkilediğini söyleyen Faruk Erdem, dolardaki yükselişin devam halinde altın fiyatlarının yükselmeye devam edeceğini söyledi. Peki gram altın ve çeyrek altın kaç lira oldu? İşte altın fiyatlarındaki son durum ve 16 Haziran Salı gününe ait en güncel rakamlar...

Dolardaki artışın altın fiyatlarını etkilediğini söyleyen Faruk Erdem, dolardaki yükselişin devam halinde altın fiyatlarının yükselmeye devam edeceğini söyledi. Peki gram altın ve çeyrek altın kaç lira oldu? İşte altın fiyatlarındaki son durum ve 16 Haziran Salı gününe ait en güncel rakamlar...

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 380,20 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da 380 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 380,20 liradan, 2 bin 504 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 525 liradan, 347 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 351 liradan, 2 bin 447 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 467 liradan, bin 224 liradan alınan Yarım Ziynet bin 234 liradan ve 612 liradan alınan Çeyrek Ziynet 617 liradan satılıyor.