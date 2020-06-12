Dolar neden yükseldi? Yükseliş sürecek mi? Uzman isim canlı yayında açıkladı |Video

6.86 liraya kadar yükselen dolar bugün (12 Haziran Cuma) 6.80-83 bandında seyrediyor. Peki dolar neden yükseldi? Yükseliş sürer mi? Kritik seviye neresi? Döviz piyalarındaki hareketliliğin sebebi ne? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem tüm bu soruların yanıtını A Haber canlı yayınında verdi. Peki 12 Haziran dolar ne kadar? Dolarda son durum ve en güncel rakamları haberimizde bulabilirsiniz.

6.86 liraya kadar yükselen dolar bugün (12 Haziran Cuma) 6.80-83 bandında seyrediyor. Peki dolar neden yükseldi? Yükseliş sürer mi? Kritik seviye neresi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem tüm bu soruların yanıtını A Haber canlı yayınında verdi. Peki 12 Haziran dolar ne kadar? Dolarda son durum ve en güncel rakamları haberimizde bulabilirsiniz.