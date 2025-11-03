03 Kasım 2025, Pazartesi

Doğum ve askerlik borçlanması! 200 bin TL'ye varan kazanç fırsatı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.11.2025 10:39
A Haber canlı yayınında enflasyon verilerini değerlendiren Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanması yapmayı düşünen vatandaşlar için kritik uyarılarda bulundu. İşte tüm detaylar…

Meclis'teki yeni yasa tasarısıyla borçlanma maliyetlerinin %45'e çıkacağını ve yılbaşında asgari ücrete gelecek zamla maliyetlerin daha da artacağını belirten Erdem, 31 Aralık'tan önce e-Devlet üzerinden başvuru yapanların 200 bin liraya yakın kazançlı çıkabileceğini vurguladı.

Erdem, "Çünkü bir yasa var şu anda. Doğum borçlanması haricindeki diğer borçlanmaların oranı %45'e çıkacak. Bu değişmese bile zaten asgari ücret artacağı için yılbaşına kadar borçlanmaya mutlaka başvuru yapın. 200.000 liraya kadar bir kazancı nasıl elde edeceksiniz onu anlatacağım," dedi. Başvurunun hemen ödeme anlamına gelmediğini ve vatandaşlara 3 aylık bir ödeme süresi tanındığını belirtti.

Ayrıca Erdem, emekli ve memur zammıyla ilgili de ilk verileri paylaştı. Ekim ayı enflasyonuyla birlikte 4 aylık kesinleşen zam oranının SSK ve Bağ-Kur'lular için %10,25, memurlar için ise toplu sözleşme farkıyla %16,55 olduğunu açıkladı. Hükümetin geçmişte olduğu gibi oranları eşitleyerek tüm kesimler için %20'li artışlar yapabileceğini de sözlerine ekledi.

