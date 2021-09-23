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Devlet yatırımları arttı Doğu ve Güneydoğu'da tekstil sektörü büyüdü!

A Haber
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Giriş: 23.09.2021 16:44
Doğu ve Güneydoğu'da tekstil sektörü, devlet yatırımları ve teşvikleri ile daha da büyüdü. Doğu Anadolu'da yüzlerce işletme açıldı bu işin en yoğun olduğu illerden biri olan Mardin'de yeni işletmeler art arda açılıyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Ahmet Çelik’in konuğu olan Mardin Tesktil Sanayiciler Derneği Başkanı Ahmet Uzun değerlendirdi. Ahmet Uzun, “6. Bölgeyi harekete geçirmek ve teşvikleri artırmak için tüm kamu kurum ve kuruluşlarına talimat veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederiz. Yapılan yatırım ve teşvikler sayesinde bölgemizde binlerce işletme açıldı. Buralarda on binlerle sayılacak istihdam sağlandı.” dedi.
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