Haaland'dan gelişine füze: Norveç yeniden önde!

Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun ilk hafta programında yer alan mücadelede Norveç ve Danimarka karşı karşıya geliyor. A Ligi'nde 4. Grup'ta mücadele eden iki ekip de yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak ve gruptaki ilk maçından puanla ayrılmak için sahaya çıktı. Mücadelenin 73. dakikasında kornerden kullanılan topta Erling Haaland ceza sahası dışından topa gelişine vurdu ve kaleciyi sol üst köşeden avlamayı başardı.