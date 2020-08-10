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Devlet koronavirüs salgını sürecinde 300 milyar TL kredi kullandırdı

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Giriş: 10.08.2020 15:26
Güncelleme:10.08.2020 21:29
Son dakika haberleri... Devlet mart ayında başlayan koronavirüs salgını sürecinde milyonlarca vatandaşa 300 milyar TL kredi kullandırdı. Kredilerde kamu bankaları Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'nın büyük payı olduğunu ifade eden Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, sadece 6 milyondan fazla kişinin 6 ay geri ödemesiz 10 bin liralık kredi kullandığını ifade etti.
Devlet salgın sürecinde 300 milyar kredi kullandırdı
Devlet salgın sürecinde 300 milyar kredi kullandırdı
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