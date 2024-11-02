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Deprem bölgesindeki alacaklar için taksit süresi uzatıldı

Deprem bölgesindeki alacaklar için taksit süresi uzatıldı

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.11.2024 15:44
6 Şubat Depremi bölgesinde bazı alacakların taksit sürelerinin uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte detaylar…
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