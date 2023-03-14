14 Mart 2023, Salı
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Deprem bölgeleri için 11 bin 759 TL'lik asgari ücret talebi: SGK ve işsizlik primi alınmayacak
Depremden etkilenenlerin yaşadığı maddi sıkıntıları gidermek amacıyla yeni önlemler alınmaya devam ediyor. Deprem bölgelerinde brüt asgari ücretin net ücret olarak ödenmesi talebi gündeme geldi. Eğer talep kabul edilirse 1 Ocak 2023’ten itibaren uygulanan 8 bin 506 TL’lik asgari ücret deprem bölgelerinde 11 bin 759 liraya yükselecek.