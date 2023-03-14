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Deprem bölgeleri için 11 bin 759 TL'lik asgari ücret talebi: SGK ve işsizlik primi alınmayacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.03.2023 11:15
Depremden etkilenenlerin yaşadığı maddi sıkıntıları gidermek amacıyla yeni önlemler alınmaya devam ediyor. Deprem bölgelerinde brüt asgari ücretin net ücret olarak ödenmesi talebi gündeme geldi. Eğer talep kabul edilirse 1 Ocak 2023’ten itibaren uygulanan 8 bin 506 TL’lik asgari ücret deprem bölgelerinde 11 bin 759 liraya yükselecek.
Deprem bölgeleri için 11 bin 759 TL’lik asgari ücret
Deprem bölgeleri için 11 bin 759 TL'lik asgari ücret
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