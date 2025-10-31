Demir yığınından teknoloji harikasına: Bir otobüsün üretim serüveni

Türkiye'nin en büyük otobüs fabrikası Sakarya'da, profil saçlardan başlayan yolculuk, dev havuzlarda uygulanan kimyasal işlemler, montaj hatları ve yazılım yüklemeleriyle bir teknoloji harikasına dönüşüyor. Seri üretim disiplini içinde her müşteriye yönelik "terzi usulü" özel araçlar üreten tesis, üretiminin yüzde 75'e varan kısmını 60'tan fazla ülkeye ihraç ederek Türkiye ekonomisine önemli bir katma değer sağlıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN