31 Ekim 2025, Cuma

Demir yığınından teknoloji harikasına: Bir otobüsün üretim serüveni
Demir yığınından teknoloji harikasına: Bir otobüsün üretim serüveni

Demir yığınından teknoloji harikasına: Bir otobüsün üretim serüveni

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.10.2025 15:56
Türkiye'nin en büyük otobüs fabrikası Sakarya'da, profil saçlardan başlayan yolculuk, dev havuzlarda uygulanan kimyasal işlemler, montaj hatları ve yazılım yüklemeleriyle bir teknoloji harikasına dönüşüyor. Seri üretim disiplini içinde her müşteriye yönelik "terzi usulü" özel araçlar üreten tesis, üretiminin yüzde 75'e varan kısmını 60'tan fazla ülkeye ihraç ederek Türkiye ekonomisine önemli bir katma değer sağlıyor.
