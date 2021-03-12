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DEİK Başkanı Nail Olpak yeni reform paketini A Haber'e yorumladı
Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı" Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı programla gerçekleşti. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Başkan Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik reform paketini A Haber'de yorumladı. Olpak, reform paketinin hayırlı olmasını temenni etti.