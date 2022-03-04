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Videolar Ekonomi Videoları Cumhuriyet tarihinin en büyük rezervi bulunmuştu! Elazığ'dan bir müjdeli haber daha

Cumhuriyet tarihinin en büyük rezervi bulunmuştu! Elazığ'dan bir müjdeli haber daha

İHA
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Giriş: 04.03.2022 09:27
Elazığ'da yaklaşık bir yıldır yapılan çalışmalar sonucunda Maden Tektik ve Arama, Türkiye’nin en büyük maden rezervinin bulunduğunu duyurmuştu. Alacakaya ilçesinden müjdeler peş peşe geldi.
Müjdeli haberler peş peşe geldi
Müjdeli haberler peş peşe geldi
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