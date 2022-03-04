04 Mart 2022, Cuma
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Cumhuriyet tarihinin en büyük rezervi bulunmuştu! Elazığ'dan bir müjdeli haber daha
Elazığ'da yaklaşık bir yıldır yapılan çalışmalar sonucunda Maden Tektik ve Arama, Türkiye’nin en büyük maden rezervinin bulunduğunu duyurmuştu. Alacakaya ilçesinden müjdeler peş peşe geldi.