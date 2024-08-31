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Çok kutuplu yeni dünya düzeni! Brics ve Türkiye’nin çok yönlü dış politikası

Çok kutuplu yeni dünya düzeni! Brics ve Türkiye’nin çok yönlü dış politikası

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.08.2024 15:32
Batı'nın egemen olduğu eski dünya düzeni işlevini yitirirken artık çok kutuplu yeni bir dünya düzenine doğru gidildiğine dikkat çekiliyor. Öyle ki Brics yapılanmasının da işte bu düzenin oluşmasında kritik bir aktör olarak öne çıktığı belirtiliyor. Brics, Türkiye için çok önemli ve çok yönlü dış politikaların hedeflerinden bir tanesi. Detaylar Analiz haberimizde...
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