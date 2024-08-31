31 Ağustos 2024, Cumartesi
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Çok kutuplu yeni dünya düzeni! Brics ve Türkiye’nin çok yönlü dış politikası
Batı'nın egemen olduğu eski dünya düzeni işlevini yitirirken artık çok kutuplu yeni bir dünya düzenine doğru gidildiğine dikkat çekiliyor. Öyle ki Brics yapılanmasının da işte bu düzenin oluşmasında kritik bir aktör olarak öne çıktığı belirtiliyor. Brics, Türkiye için çok önemli ve çok yönlü dış politikaların hedeflerinden bir tanesi. Detaylar Analiz haberimizde...