Çeyrek altın üretiminde rekor kırıldı

Türkiye'nin çeyrek altın üretimi Ocak-Mart'ta rekor kırdı. Darphane verilerine göre çeyrek altın üretimi, yılın ilk çeyreğinde 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 273 arttı. Bu dönemde Türkiye'de 5 milyon 766 bin çeyrek altın üretilirken, toplam üretim 9 milyon 888 bin adet oldu.

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