Çamurdan tezgaha! İşte altının hikayesi |Video

Son dakika haberi... Altın nasıl çıkarılıyor? Nasıl parçalanıyor? Tezgahlara gelirken hangi işlemlerden geçiyor? A Haber ekipleri altın üretiminin gerçekleştirdiği TMSF’ye ait Kayseri’deki altın işletmesini görüntüledi. İşte altının çamurdan tezgahlara geliş hikayesi…

Son dakika haberi... Altın nasıl çıkarılıyor? Nasıl parçalanıyor? Tezgahlara gelirken hangi işlemlerden geçiyor? A Haber ekipleri altın üretiminin gerçekleştirdiği TMSF'ye ait Kayseri'deki altın işletmesini görüntüledi. İşte altının çamurdan tezgahlara geliş hikayesi…