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Çamurdan tezgaha! İşte altının hikayesi |Video

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Giriş: 12.06.2020 20:03
Güncelleme:12.06.2020 20:33
Son dakika haberi... Altın nasıl çıkarılıyor? Nasıl parçalanıyor? Tezgahlara gelirken hangi işlemlerden geçiyor? A Haber ekipleri altın üretiminin gerçekleştirdiği TMSF’ye ait Kayseri’deki altın işletmesini görüntüledi. İşte altının çamurdan tezgahlara geliş hikayesi…

Son dakika haberi... Altın nasıl çıkarılıyor? Nasıl parçalanıyor? Tezgahlara gelirken hangi işlemlerden geçiyor? A Haber ekipleri altın üretiminin gerçekleştirdiği TMSF'ye ait Kayseri'deki altın işletmesini görüntüledi. İşte altının çamurdan tezgahlara geliş hikayesi…

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