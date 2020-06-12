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Çamurdan tezgaha! İşte altının hikayesi |Video
Son dakika haberi... Altın nasıl çıkarılıyor? Nasıl parçalanıyor? Tezgahlara gelirken hangi işlemlerden geçiyor? A Haber ekipleri altın üretiminin gerçekleştirdiği TMSF’ye ait Kayseri’deki altın işletmesini görüntüledi. İşte altının çamurdan tezgahlara geliş hikayesi…
Son dakika haberi... Altın nasıl çıkarılıyor? Nasıl parçalanıyor? Tezgahlara gelirken hangi işlemlerden geçiyor? A Haber ekipleri altın üretiminin gerçekleştirdiği TMSF'ye ait Kayseri'deki altın işletmesini görüntüledi. İşte altının çamurdan tezgahlara geliş hikayesi…