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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması! Asgari ücrete ara zam olacak mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.06.2024 16:00
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması geldi. Bakan Işıkhan, "Yeni asgari ücret için Aralık'ta bir araya geleceğiz" dedi.
Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
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