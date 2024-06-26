26 Haziran 2024, Çarşamba
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması! Asgari ücrete ara zam olacak mı?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması geldi. Bakan Işıkhan, "Yeni asgari ücret için Aralık'ta bir araya geleceğiz" dedi.