27 Şubat 2024, Salı
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Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’dan kademeli emeklilik açıklaması: Staj ve kademeli emeklilik çalışması yok
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği staj ve kademeli emeklilik hakkında açıklamalarda bulundu. AK Parti MYK sonrası konuşan Vedat Işıkhan, “Staj mağdurları ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok." dedi.